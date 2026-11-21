jpnn.com, LONDON - Militer Inggris untuk pertama kalinya secara terbuka mengonfirmasi bahwa London melakukan operasi siber ofensif terhadap Rusia, China, Iran, dan Korea Utara (Korut).

Jenderal Rob Magowan, kepala Komando Siber dan Operasi Khusus Inggris, mengatakan Pasukan Siber Nasional (National Cyber Force/NCF) menjalankan misi ofensif terhadap negara-negara yang dianggap sebagai lawan di tengah meningkatnya ancaman siber.

“Domain siber, sebagaimana kami menyebutnya, semakin penting dalam peperangan,” kata Magowan kepada Sky News dalam wawancara pertamanya sejak menjabat sebagai jenderal bintang empat pada awal tahun ini.

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Saat ditanya apakah NCF melakukan operasi ofensif, Magowan menjawab, “Tentu saja, dan kami telah menyampaikan hal itu secara terbuka.”

Ia mengatakan Rusia, China, Iran, dan Korut merupakan ancaman bagi cara hidup Inggris dan negara-negara tersebut juga menjalankan operasi di dunia siber.

“Mereka harus memahami bahwa akan ada konsekuensi atas operasi yang mereka lakukan di dunia siber. Itulah tujuan pasukan siber kami,” katanya.

Magowan mengatakan pasukannya juga menyasar kelompok kejahatan terorganisasi dan pelaku yang melakukan aktivitas berbahaya di internet, termasuk yang mengancam anak-anak.

“Orang-orang tersebut melakukan tindakan berbahaya di dunia maya, termasuk terhadap anak-anak kita. Hal itu juga menjadi bagian dari pendekatan Pasukan Siber Nasional,” ujarnya.