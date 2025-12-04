Patah Hati yang Kupilih, Ujian Cinta Beda Agama

jpnn.com, JAKARTA - Sinemaku Pictures merilis official trailer film drama terbaru yang berjudul Patah Hati yang Kupilih.

Trailer menampilkan kisah cinta beda agama yang menguji perjalanan Prilly Latuconsina sebagai Alya dan Bryan Domani sebagai Ben.

Alya dan Ben merupakan pasangan yang saling mencintai. Tetapi tembok tinggi perbedaan membuat keduanya harus memilih bertahan dan berjuang, atau akhirnya melepaskan.

Baca Juga: Para Pemain Film Ratu Malaka Akhirnya Diumumkan

Perjalanan hidup pun membawa Alya bertemu dengan Fadil (Indian Akbar). Fadil hadir sebagai sosok yang bisa diterima oleh ibu Alya, yang diperankan Marissa Anita. Namun, di tengah kehidupan baru Alya bersama Fadil yang tengah menjalin kedekatan, Ben datang kembali dan membuat Alya goyah dengan apa yang sedang dijalani.

Bagaimana Alya dan Ben menghadapi semua ini? Akankah mereka menemukan jalan kembali, atau justru memilih patah hati yang mereka yakini sebagai keputusan terbaik?

Disutradarai oleh Danial Rifki, film Patah Hati yang Kupilih diproduseri oleh Umay Shahab, Prilly Latuconsina, dan Bryan Domani.

Baca Juga: Imajinari Umumkan 3 Judul Film Terbaru di JAFF Market 2025

Film tersebut dibintangi Prilly Latuconsina, Bryan Domani, Humaira Jahra, Indian Akbar, Marissa Anita, WillemnBevers, Halda Rianta, dan Niky Putra..

“Dari film ini, kami ingin memberikan refleksi secara lebih dewasa bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang mungkin menjadi tantangan dalam menjalani hubungan, serta apa yang bisa dilakukan terhadap pilihan, meski, itu membuat patah hati,” ungkap pemeran Alya dan produser film Patah Hati yang Kupilih, Prilly Latuconsina.