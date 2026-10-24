Patah Tulang, Jorge Martin Absen pada Race MotoGP Australia

jpnn.com - MARC Marquez memenangi Sprint MotoGP Australia 2026 di Phillip Island, Sabtu (24/10) siang WIB, tetapi fokus nyaris seluruh insan MotoGP tertuju ke Jorge Martin.

Jorge Martin terjatuh saat bersaing dengan Marc Marquez saat sprint.

Martin jatuh berguling-guling dan segera ditandu ke pusat medis.

Kabar baiknya, Martin tetap sadar sepanjang kejadian, tetapi situasi yang terlihat tidak terlalu menjanjikan.

Motosan melaporkan, Jorge Martin akhirnya keluar dari pusat medis setelah beberapa lama, dengan dengan lengan kanan yang digendong menggunakan penyangga.

"Ekspresi wajahnya sudah cukup menjelaskan segalanya," ulasan Motosan.