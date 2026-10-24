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Patah Tulang, Jorge Martin Absen pada Race MotoGP Australia

Patah Tulang, Jorge Martin Absen pada Race MotoGP Australia
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Jorge Martin. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - MARC Marquez memenangi Sprint MotoGP Australia 2026 di Phillip Island, Sabtu (24/10) siang WIB, tetapi fokus nyaris seluruh insan MotoGP tertuju ke Jorge Martin.

Jorge Martin terjatuh saat bersaing dengan Marc Marquez saat sprint.

Martin jatuh berguling-guling dan segera ditandu ke pusat medis.

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Kabar baiknya, Martin tetap sadar sepanjang kejadian, tetapi situasi yang terlihat tidak terlalu menjanjikan.

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Motosan melaporkan, Jorge Martin akhirnya keluar dari pusat medis setelah beberapa lama, dengan dengan lengan kanan yang digendong menggunakan penyangga.

"Ekspresi wajahnya sudah cukup menjelaskan segalanya," ulasan Motosan.

Lihat detik-detik kecelakaan mengerikan Jorge Martin pada Sprint MotoGP Australia.

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