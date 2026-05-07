PATELKI Siap Mendukung Transformasi Kesehatan, Menyediakan Data Lab Akurat

PATELKI siap mendukung transformasi kesehatan yang dicanangkan pemerintah, salah satunya menyediakan data lab yang akurat.

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) menggelar puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-40 dengan mengangkat tema ATLM Profesional sebagai Pilar Presisi Diagnostik dalam Transformasi Kesehatan.

Tema ini menegaskan peran penting para ahli teknologi laboratorium medik (ATLM) sebagai garda terdepan dalam mendukung transformasi kesehatan nasional melalui pemeriksaan laboratorium yang cepat, tepat, dan akurat.

Dalam momentum ini, PATELKI juga menganugerahkan penghargaan bergengsi ATLM Teladan Se-Indonesia.

Penghargaan diberikan kepada tenaga laboratorium medik yang menunjukkan dedikasi, inovasi, dan integritas luar biasa.

Penerima penghargaan berasal dari berbagai lini, mulai dari ATLM di puskesmas sebagai ujung tombak layanan laboratorium dasar, ATLM di laboratorium klinik dan rumah sakit yang konsisten menjaga presisi hasil uji medis, hingga akademisi di institusi pendidikan yang berperan mencetak generasi penerus tenaga laboratorium medik yang kompeten.

Ketua Umum PATELKI Atna Permana menegaskan bahwa presisi diagnostik adalah pondasi utama dalam transformasi kesehatan.

Tanpa hasil laboratorium yang cepat, tepat, dan akurat dari seorang ATLM profesional, langkah penanganan medis tidak akan berjalan optimal.

"Kami ingin mengingatkan masyarakat bahwa peran ATLM sangat strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu,” ujar Atna didampingi Wakil Ketua II Patelki, Sigit Mariyanto, di kantor DPP PATELKI di Jakarta, Kamis (7/5).

