Patra Jasa Tingkatkan Kompetensi Pemandu Wisata Bali Lewat Pelatihan & Sertifikasi Lokal

jpnn.com, KUTA - PT Patra Jasa melalui unit bisnisnya The Patra Bali Resort & Villas menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Lokal Tour Guide, sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 Oktober 2025 di Tuban, Kuta, Bali, ini digelar sebagai upaya untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pertamina (Persero) dan PT Patra Jasa selaku anak perusahaan.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemandu wisata lokal, yang berperan penting dalam memperkenalkan keindahan alam dan budaya Bali kepada wisatawan mancanegaramaupun domestik.

Pada pembukaan kegiatan General Manager The Patra Bali Resort & Villas Andi Erwanto, menegaskanpengembangan SDM pariwisata menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan wisata di Bali.

“Kami percaya bahwa kualitas pelayanan wisata tidak hanya bergantung pada fasilitas, namun juga pada kualitas sumber daya manusianya. Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, kami berharap para lokal tour guide dapat semakin percaya diri dan profesional dalam menjalankan tugas mereka,” ujar Andi Erwanto.

Selama dua hari pertama, peserta menerima pembekalan dari PT Sugatu Gandiwa Tushanta, mencakup topikkomunikasi pariwisata, etika pelayanan, pengenalan budaya lokal, dan wawasan lingkungan berkelanjutan.

Pada hari terakhir, kegiatan dilanjutkan dengan sertifikasi profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Parindo, sebagai bentuk pengakuan resmi atas kemampuan dan keahlian peserta.