Patrice Evra dan Park Ji-sung Punya Misi Khusus di Indonesia

jpnn.com - Legenda Manchester United Patrice Evra dan Park Ji-sung berkunjung ke Indonesia untuk mempromosikan destinasi wisata Labuan Bajo.

Keduanya hadir sebagai bagian dari rangkaian acara Road to OGFC Unite 2027.

CEO Offside Corp, Gilbert Garlycia, menyampaikan bahwa OGFC Unite 2027 merupakan bagian dari upaya menghadirkan ajang sepak bola internasional yang memberikan manfaat lebih luas bagi Indonesia.

"Bagi kami, OGFC Unite 2027 bukan hanya tentang menghadirkan pertandingan sepak bola, tetapi juga menciptakan pengalaman yang menghubungkan legenda dunia, penggemar, komunitas, dan industri pariwisata Indonesia,” ujar Gilbert.

“Melalui Road to OGFC, kami ingin membangun antusiasme secara bertahap sekaligus membuka peluang kolaborasi yang dapat memberikan dampak positif bagi Jakarta dan Indonesia," imbuhnya.

Kehadiran legenda Manchester United tersebut disambut positif oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata, Hafiz Agung Rifai.

Kegiatan tersebut sejalan dengan program Kementerian Pariwisata yang menjadikan sport tourism sebagai salah satu program unggulan.

Ajang ini diharapkan dapat menyatukan banyak orang sekaligus mendorong mereka untuk berwisata ke Indonesia.