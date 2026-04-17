Patrick Kluivert Antusias Kembali ke Indonesia, Sore Ini Jajal Rumput GBK

jpnn.com - Legenda Barcelona Patrick Kluivert mengaku senang kembali ke Indonesia untuk menghadapi laga persahabatan bertajuk Clash of Legends Jakarta 2026.

Pria kelahiran 1 Juli 1976 itu dijadwalkan tampil menghadapi tim kumpulan legenda di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (18/4.2026) pukul 19.30 WIB.

Bagi Kluivert, momen kembali ke Tanah Air terasa spesial karena sebelumnya dia pernah menangani Timnas Indonesia pada 2025.

Baca Juga: Patrick Kluivert Dapat Pekerjaan Baru Setelah Berpisah dengan Timnas Indonesia

"Untuk Indonesia, saya selalu bersemangat," ungkap Kluivert saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (16/4).

Rencananya, Kluivert akan menjajal lapangan Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat (17/4) sore.

Selain Kluivert, sejumlah legenda Barcelona yang turut hadir di Jakarta, yakni Carles Puyol, Rivaldo, Christian Tello, Phillip Cocu, Javier Saviola, Ricardo Quaresma, dan Martin Montoya.

Tim tersebut akan menghadapi kumpulan legenda dunia seperti Sebastien Frey, Fabio Cannavaro, Franck Ribery, Alessandro Del Piero, David Silva, hingga Claude Makelele.

Menarik ditunggu laga persahabatan yang menampilkan legenda-legenda sepak bola dunia di Jakarta.