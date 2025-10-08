menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Patrick Kluivert Bocorkan Strategi Timnas Indonesia saat Menghadapi Arab Saudi

Patrick Kluivert Bocorkan Strategi Timnas Indonesia saat Menghadapi Arab Saudi

Patrick Kluivert Bocorkan Strategi Timnas Indonesia saat Menghadapi Arab Saudi
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Foto: Kita Garuda

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah menyiapkan strategi khusus menjelang duel berat melawan Arab Saudi dalam laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan Indonesia vs Arab Saudi akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB.

Bola Mati Jadi Andalan Rahasia Garuda

Kluivert menegaskan bahwa situasi bola mati akan menjadi salah satu senjata penting timnya untuk membongkar pertahanan Arab Saudi.

Baca Juga:

Pelatih asal Belanda tersebut menegaskan efektivitas dalam mengeksekusi peluang semacam itu bisa menjadi pembeda di laga yang ketat.

"Kami harus mengeksekusi bola mati dengan baik."

"Kami mencetak dua atau tiga gol dari situasi tersebut pada pertandingan terakhir, dan itu bisa jadi senjata kami lagi," ucap Kluivert.

Baca Juga:

Kluivert berkaca pada kemenangan besar Indonesia atas Taiwan di laga uji coba bulan lalu. Saat itu, Skuad Garuda menang dengan skor telak 6-0.

Dalam pertandngan tersebut, setengah gol Indonesia lahir dari skema bola mati, termasuk lewat sundulan Jordi Amat dan penyelesaian akhir dari Sandy Walsh.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah menyiapkan strategi khusus menjelang duel berat melawan Arab Saudi

