Patrick Kluivert Bocorkan Strategi Timnas Indonesia saat Menghadapi Arab Saudi
jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah menyiapkan strategi khusus menjelang duel berat melawan Arab Saudi dalam laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pertandingan Indonesia vs Arab Saudi akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB.
Bola Mati Jadi Andalan Rahasia Garuda
Kluivert menegaskan bahwa situasi bola mati akan menjadi salah satu senjata penting timnya untuk membongkar pertahanan Arab Saudi.
Pelatih asal Belanda tersebut menegaskan efektivitas dalam mengeksekusi peluang semacam itu bisa menjadi pembeda di laga yang ketat.
"Kami harus mengeksekusi bola mati dengan baik."
"Kami mencetak dua atau tiga gol dari situasi tersebut pada pertandingan terakhir, dan itu bisa jadi senjata kami lagi," ucap Kluivert.
Kluivert berkaca pada kemenangan besar Indonesia atas Taiwan di laga uji coba bulan lalu. Saat itu, Skuad Garuda menang dengan skor telak 6-0.
Dalam pertandngan tersebut, setengah gol Indonesia lahir dari skema bola mati, termasuk lewat sundulan Jordi Amat dan penyelesaian akhir dari Sandy Walsh.
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah menyiapkan strategi khusus menjelang duel berat melawan Arab Saudi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Makin Dekat ke Piala Dunia, Jay Idzes Ungkap Kekuatan Timnas Indonesia
- Patrick Kluivert Tegas Menjelang Duel Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Timnas Indonesia Pakai Jersei Merah Lawan Arab Saudi, Keberuntungan Berpihak pada Garuda?
- Lini Serang Tajam, Timnas Indonesia Siap Berpesta di Gawang Arab Saudi
- Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Indonesia Percaya Diri Menumpas Arab Saudi
- Timnas Indonesia Wajib Waspada, Arab Saudi Bertekad Revans Kalah di Jakarta