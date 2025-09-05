Patrick Kluivert Buka Kartu Soal Peluang Debut Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans

menu
Pesepak bola Miliano Jonathans saat berlaga bersama FC Utrecht di kompetisi Eredivisie musim 2024/25. Foto: Facebook/FC Utrecht

jpnn.com - Patrick Kluivert memilih menjaga misteri menjelang laga Timnas Indonesia melawan Taiwan pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (5/9/2025) malam.

Kans Debut Mauro dan Miliano

Pelatih asal Belanda itu belum memastikan apakah dua wajah baru, Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans akan langsung menjalani debut resmi di tim nasional.

"Jika saya ingin mencoba hal lain, Anda akan melihatnya besok," ucap mantan pemain Barcelona itu.

Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans sama-sama baru saja resmi menyandang status Warga Negara Indonesia (WNI).

Mauro mengucapkan sumpah di KBRI Den Haag pekan lalu, sedangkan Miliano meresmikan naturalisasi di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu lalu.

Meski berstatus pendatang baru, keduanya langsung terlihat membaur dalam latihan resmi di GBT bersama nama-nama lain seperti Jay Idzes, Sandy Walsh, hingga Rizky Ridho.

Angin Segar Bagi Timnas Indonesia

Kehadiran Mauro dan Miliano memberi energi baru bagi timnas setelah kehilangan Ole Romeny yang harus menepi karena cedera.

Situasi tersebut membuat Kluivert harus memutar otak, termasuk memberi ruang lebih kepada penyerang lain seperti Ramadhan Sananta.

Soal peluang debut Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathan, Patrick Kluivert memilih menjawab aman.

