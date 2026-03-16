menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Patrick Kluivert Dapat Pekerjaan Baru Setelah Berpisah dengan Timnas Indonesia

Patrick Kluivert Dapat Pekerjaan Baru Setelah Berpisah dengan Timnas Indonesia

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Patrick Kluivert saat masih menjadi pelatih Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Patrick Kluivert kembali mendapat peran baru di dunia sepak bola internasional.

Legenda lapangan hijau asal Belanda itu kini dipercaya membantu perkembangan sepak bola Suriname setelah sebelumnya berpisah dengan Timnas Indonesia.

Kluivert resmi ditunjuk sebagai penasehat Timnas Suriname.

Baca Juga:

Dalam tugas barunya, pelatih berusia 49 tahun itu tidak bekerja sendiri.

Dia akan berkolaborasi dengan sesama legenda Belanda, Clarence Seedorf.

"Kami bangga menyambut Clarence Seedorf dan Patrick Kluivert sebagai penasihat tim nasional (Suriname, red).

Baca Juga:

"Mereka akan membantu Brian Tevreden (CEO Timnas Suriname)," bunyi pernyataan pada akun resmi tim nasional Suriname di Instagram.

Federasi sepak bola Suriname menilai pengalaman internasional yang dimiliki Kluivert dan Seedorf akan memberi dampak positif bagi perkembangan sepak bola di negara tersebut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI