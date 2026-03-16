Patrick Kluivert Dapat Pekerjaan Baru Setelah Berpisah dengan Timnas Indonesia
jpnn.com - Patrick Kluivert kembali mendapat peran baru di dunia sepak bola internasional.
Legenda lapangan hijau asal Belanda itu kini dipercaya membantu perkembangan sepak bola Suriname setelah sebelumnya berpisah dengan Timnas Indonesia.
Kluivert resmi ditunjuk sebagai penasehat Timnas Suriname.
Dalam tugas barunya, pelatih berusia 49 tahun itu tidak bekerja sendiri.
Dia akan berkolaborasi dengan sesama legenda Belanda, Clarence Seedorf.
"Kami bangga menyambut Clarence Seedorf dan Patrick Kluivert sebagai penasihat tim nasional (Suriname, red).
"Mereka akan membantu Brian Tevreden (CEO Timnas Suriname)," bunyi pernyataan pada akun resmi tim nasional Suriname di Instagram.
Federasi sepak bola Suriname menilai pengalaman internasional yang dimiliki Kluivert dan Seedorf akan memberi dampak positif bagi perkembangan sepak bola di negara tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Simon Grayson Buka Suara, Ungkap Alasan Gabung Timnas Indonesia
- Dipanggil Timnas Indonesia, Eliano Reijnders Langsung Kirim Sinyal ke Pesaingnya
- Jersei Baru Timnas Indonesia Disebut Mirip Seragam Bulu Tangkis, Begini Respons Kelme
- Hokky Caraka Nilai Seragam Anyar Timnas Indonesia Menunjang Performa Pemain
- Erick Thohir Berharap Jersei Baru Timnas Indonesia Bawa Hoki di FIFA Series 2026
- Dipanggil Lagi ke Timnas Indonesia, Marc Klok Kirim Harapan untuk John Herdman