menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Patrick Kluivert Kirim Sinyal Timnas Indonesia Main Menyerang Lawan Lebanon

Patrick Kluivert Kirim Sinyal Timnas Indonesia Main Menyerang Lawan Lebanon

Patrick Kluivert Kirim Sinyal Timnas Indonesia Main Menyerang Lawan Lebanon
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Timnas Indonesia, Mauro Zilstra saat berlatih bersama di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia akan melakoni laga FIFA Matchday menghadapi Lebanon.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert kemungkinan tidak banyak mengubah strategi dengan menginstruksikan anak asuhnya bermain menyerang.

“Mentalitas mereka luar biasa. Tidak peduli melawan tim mana pun, yang penting bagaimana kami menghormati game plan, dan itu yang kami lakukan,” ujar juru taktik kelahiran 1 Juli 1976 itu dalam laman Kita Garuda.

Baca Juga:

Pada laga melawan Taiwan, Skuad Garuda mencoba bermain ofensif dengan strategi 4-5-1.

Formula tersebut terbukti efektif setelah Timnas Indonesia meraih kemenangan dengan skor 6-0 atas tim berjuluk Blue Wings itu.

Patrick Kluivert kemungkinan bakal menggunakan strategi serupa ketika menghadapi Lebanon.

Baca Juga:

Manajer asal Belanda itu diprediksi bakal menurunkan dua pemain naturalisasi baru yaitu Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra sejak awal.

Keduanya menjadi pemain pengganti saat Timnas Indonesia menghadapi Taiwan.

Timnas Indonesia diprediksi akan kembali tampil menyerang melakoni laga persahabatan menghadapi Lebanon, Senin (8/9)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI