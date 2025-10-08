Patrick Kluivert Tegas Menjelang Duel Timnas Indonesia vs Jepang

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menunjukkan sikap tegas dan penuh percaya diri menjelang laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Skuad Garuda akan menantang tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB.

Pesan Tegas Patrick Kluivert

Menjelang pertandingan yang penuh tekanan tersebut, Kluivert menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak gentar menghadapi lawan yang jauh lebih berpengalaman.

"Saya tidak takut karena jika Anda takut, itu berarti Anda memperlihatkan kelemahan Anda," tegas Kluivert.

Pelatih asal Belanda itu menilai rasa takut hanya akan menjadi bahan bakar bagi lawan.

Sebaliknya, Indonesia harus tampil dengan keyakinan dan mental baja di lapangan.

"Kami harus percaya diri dan menghormati lawan. Namun, jika menunjukkan rasa takut, itu justru memberi kekuatan bagi lawan," lanjutnya.

Tantangan Besar di Tanah Arab

Arab Saudi bukan lawan sembarangan. The Green Falcons telah tampil enam kali di Piala Dunia dan kini berambisi menembus turnamen edisi ketujuh mereka—atau ketiga kali secara beruntun setelah 2018 dan 2022.