Patrick Lesmana Ungkap Fakta di Balik Lagu Yabai

jpnn.com, JAKARTA - Sempat setahun hiatus, gitaris Patrick Lesmana kembali menghadirkan karya terbaru yang bertajuk Yabai.

Dalam bahasa Jepang, Yabai mengandung arti tentang sesuatu yang ‘berbahaya, gila’ dan bahkan ‘keren’ tergantung konteks.

Gitaris muda asal Malang, Jawa Timur itu mengungkapkan keunikan kata Yabai tersebut sebagai konsep dari komposisi musik yang ditulis.

Baca Juga: Patrick Lesmana Rilis Album Instrumental Bertajuk Yabai

"Yabai merepresentasikan sisi spontan, eksperimental dan energi tak terduga dalam musik yang saya tulis. Saya memilih konsep Jepang karena saya sangat terinspirasi oleh kultur dan estetika mereka dari anime, seni visual, sampai cara musisi fusion Jepang seperti Casiopea, T-Square, dan Dezolve membentuk sound yang khas tapi tetap 'tight' dan teknikal," ungkap Patrick Lesmana.

Tumbuh dewasa dengan mendengarkan dan terpengaruh oleh musik rock progresif dan rock jazz, Patrick Lesmana tertarik untuk menggabungkan musik tersebut dengan sound game Jepang ke single Yabai.

Dalam lagu tersebut, ada banyak permainan time signature, harmoni kompleks, dan improvisasi yang tetap punya alur emosional.

"Yabai adalah judul EP saya yang sudah rilis di 2023 lalu dan di dalam mini album saya tersebut juga ada lagu yang berjudul Yabai yang saya perkenalkan sebagai single ke 2 setelah Paradise Of Inner Fire. Kalau disimak secara keseluruhan, EP saya itu tidak berusaha menampilkan gitar sebagai instrumen utamanya melainkan semua instrumen bermain dengan porsi yang sama," jelasnya.

Dalam proses produksi single Yabai, Patrick Lesmana tidak menemui kendala yang berarti.