Patrick Nikolas Siap Bawa Bogor Hornbills Berjaya di IBL 2027

jpnn.com - Bogor Hornbills menambah kekuatan untuk mengarungi IBL All Indonesian Cup 2026 dengan merekrut Patrick Nikolas.

Pebasket kelahiran 2 September 1998 itu direkrut manajemen Bogor Hornbills setelah kontraknya bersama Dewa United Banten berakhir.

Patrick mengaku senang bisa bergabung dengan tim juara IBL 2026 tersebut.

Berbekal pengalaman menjuarai IBL bersama Dewa United Banten pada 2025, alumni Universitas Pelita Harapan itu berharap bisa memberikan kontribusi besar bagi tim barunya.

“Saya baru bergabung sekitar dua minggu lalu. Namun, organisasinya luar biasa. Mereka benar-benar membantu saya, mulai dari manajemen, staf pelatih, hingga seluruh tim pendukung. Semuanya membantu saya beradaptasi lebih cepat,” ujar pasangan Anastasya Khosasih itu.

“Pola-pola permainannya juga sudah dipersiapkan dan disampaikan dengan baik kepada saya,” imbuhnya.

Patrick berharap bisa kembali meraih gelar juara saat membela Bogor Hornbills.

Peraih medali emas PON 2020 tersebut bertekad menjadi pemain yang mampu meraih gelar juara secara beruntun bersama tim berbeda.