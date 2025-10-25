Patrick Soetanto, Sosok yang Membawa Nusatrip Terbang ke Nasdaq

jpnn.com, JAKARTA - PT NusaTrip Incorporated (Nasdaq: NUTR) resmi melantai di bursa Nasdaq pada 15 Agustus 2025 dengan melepas 3,75 juta saham dengan harga USD 4,00 per lembar saham dan berhasil menghimpun dana sebesar USD 15 juta.

Perusahaan teknologi asal Indonesia itu mencatatkan sejarah sekaligus menegaskan posisi sebagai salah satu pemain utama di sektor online travel ecosystem Asia Tenggara.

Adapun sosok di balik pencapaian ini adalah Patrick Soetanto, Chief Executive Officer NusaTrip sejak Juli 2023.

Baca Juga: Keuntungan dan Risiko Strategi Sunyi Perusahaan Teknologi Redam Potensi Krisis

Patrick memimpin perusahaan pada masa penting, ketika industri pariwisata tengah bangkit pasca pandemi, dengan fokus memperkuat strategi ekspansi dan inovasi teknologi.

Sejak awal kepemimpinannya, Patrick melakukan peninjauan menyeluruh terhadap struktur organisasi dan kapabilitas tim.

Patrick mengatakan langkah ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat kesiapan internal perusahaan menuju fase pertumbuhan baru.

Dia menyebut lewat pembenahan proses kerja dan penguatan talenta, Nusatrip mampu meningkatkan kinerja operasional hingga akhirnya mencapai tahap IPO dengan hasil yang solid.

Patrick juga mendorong penguatan fondasi digital Nusatrip melalui integrasi teknologi baru yang meningkatkan skalabilitas dan pengalaman pengguna.