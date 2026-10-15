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Patroli Bersama Berantas Rantai Narkotika di Sambas Gagalkan Penyelundupan 5 Kg Sabu-Sabu

Patroli Bersama Berantas Rantai Narkotika di Sambas Gagalkan Penyelundupan 5 Kg Sabu-Sabu
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Tim gabungan Bea Cukai Sintete, Satgas Pamtas RI-MLY Yonarmed 19/Bogani, BAIS TNI, SGI TNI, serta Apintel TNI menggagalkan upaya penyelundupan lima kilogram narkotika jenis sabu-sabu di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia pada Jumat (9/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SAMBAS - Tim gabungan Bea Cukai Sintete, Satgas Pamtas RI-MLY Yonarmed 19/Bogani, BAIS TNI, SGI TNI, serta Apintel TNI menggagalkan upaya penyelundupan lima kilogram narkotika jenis sabu-sabu di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia pada Jumat (9/10).

Kepala Kantor Bea Cukai Sintete Achmad Hidayat mengungkapkan operasi penindakan ini merupakan bagian dari Patroli Bersama Berantas Rantai Narkotika (Patma Berani) 2026.

Pengungkapan kasus berawal pada Jumat (09/10), yakni ketika Satgas Pamtas RI-MLY Yonarmed 19/Bogani yang tengah melakukan ambush (pengendapan) di jalur ilegal sektor kanan PLBN Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas mendeteksi keberadaan seorang pelintas non-prosedural.

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Petugas kemudian menghentikan dan memeriksa tas gendong yang dibawa seorang pria berinisial AA.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan 5 bungkus kemasan teh Cina merek QING SHAN berwarna hijau dan kuning yang mencurigakan.

Petugas pun membawa temuan tersebut ke Pos Koki Sajingan Terpadu untuk ditangani tim gabungan.

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Petugas selanjutnya menguji sampel menggunakan narcotics test kit NIK (reagent U) dan mendapati hasilnya positif mengandung metamfetamina (sabu-sabu).

Selain menyita barang bukti, tim gabungan juga melakukan tes urine terhadap pelaku AA serta seorang sopir travel berinisial R.

Upaya penyelundupan 5 kg sabu-sabu digagalkan melalui Patroli Bersama Berantas Rantai Narkotika 2025 yang dilaksanakan tim gabungan Bea Cukai-TNI

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