Patroli Bersama Berantas Rantai Narkotika di Sambas Gagalkan Penyelundupan 5 Kg Sabu-Sabu
jpnn.com, SAMBAS - Tim gabungan Bea Cukai Sintete, Satgas Pamtas RI-MLY Yonarmed 19/Bogani, BAIS TNI, SGI TNI, serta Apintel TNI menggagalkan upaya penyelundupan lima kilogram narkotika jenis sabu-sabu di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia pada Jumat (9/10).
Kepala Kantor Bea Cukai Sintete Achmad Hidayat mengungkapkan operasi penindakan ini merupakan bagian dari Patroli Bersama Berantas Rantai Narkotika (Patma Berani) 2026.
Pengungkapan kasus berawal pada Jumat (09/10), yakni ketika Satgas Pamtas RI-MLY Yonarmed 19/Bogani yang tengah melakukan ambush (pengendapan) di jalur ilegal sektor kanan PLBN Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas mendeteksi keberadaan seorang pelintas non-prosedural.
Petugas kemudian menghentikan dan memeriksa tas gendong yang dibawa seorang pria berinisial AA.
Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan 5 bungkus kemasan teh Cina merek QING SHAN berwarna hijau dan kuning yang mencurigakan.
Petugas pun membawa temuan tersebut ke Pos Koki Sajingan Terpadu untuk ditangani tim gabungan.
Petugas selanjutnya menguji sampel menggunakan narcotics test kit NIK (reagent U) dan mendapati hasilnya positif mengandung metamfetamina (sabu-sabu).
Selain menyita barang bukti, tim gabungan juga melakukan tes urine terhadap pelaku AA serta seorang sopir travel berinisial R.
Upaya penyelundupan 5 kg sabu-sabu digagalkan melalui Patroli Bersama Berantas Rantai Narkotika 2025 yang dilaksanakan tim gabungan Bea Cukai-TNI
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