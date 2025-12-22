Patroli Laut Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 371 Ribu Batang Rokok Ilegal di Pulau Ngenang
jpnn.com, BATAM - Bea Cukai Batam menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari 371 ribu batang rokok ilegal di Perairan Pulau Ngenang, Kepulauan Riau (Kepri).
Penindakan itu dilakukan dalam patroli laut yang digelar pada Senin (1/12) malam.
Dalam penindakan itu, Bea Cukai Batam menyita dua merek rokok, masing-masing 115.200 batang rokok merek PSG dan 256.000 batang rokok merek UFO MIND.
Penindakan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pergerakan sarana pengangkut yang diduga membawa barang tanpa dokumen kepabeanan.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Satuan Tugas Patroli Laut BC 10029 dan Satgas Patroli BC 15026 segera melakukan penyisiran di perairan sekitar lokasi yang diinformasikan.
Kepala Kantor Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah mengungkapkan petugas mendapati sebuah kapal kayu atau pompong tanpa nama yang menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.
Saat dilakukan pengejaran, kapal tersebut sempat berupaya menghindari pemeriksaan dengan mengandaskan diri ke pesisir.
Meski demikian, petugas berhasil menghentikan kapal dan melakukan pemeriksaan awal di lokasi.
Bea Cukai Batam menggagalkan penyelundupan 371 ribu batang rokok ilegal dalam patroli laut yang digelar di Perairan Pulau Ngenang
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tegas, Bea Cukai Tanjung Balai Karimun Bakar Rokok Ilegal Senilai Rp 526,7 Juta
- Penyelundupan 129.965 Ekor Benih Bening Lobster Digagalkan, Bravo, Bea Cukai Kepri!
- Perusahaan di Temanggung Sukses Ekspor 1.250 Karung Rumput Laut Kering ke Jepang
- Bea Cukai Tata Ulang BLBC dan Pangkalan Sarana Operasi untuk Optimalkan Pengawasan
- Bea Cukai Semarang Gagalkan Distribusi 310 Ribu Batang Rokok Ilegal, 2 Orang Diamankan
- Bea Cukai Kembali Menyalurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Warga Terdampak Banjir di Aceh