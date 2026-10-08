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Patroli Laut Bea Cukai Jayapura Amankan 200 Butir Amunisi & 6.800 Batang Rokok Ilegal

Patroli Laut Bea Cukai Jayapura Amankan 200 Butir Amunisi & 6.800 Batang Rokok Ilegal
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Tim Patroli Laut Bea Cukai Jayapura mengamankan 200 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter dan 6.800 batang rokok ilegal dalam patroli di perairan Muara Tami, Sabtu (3/10) malam. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAYAPURA - Bea Cukai Jayapura mengamankan 200 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter dan 6.800 batang rokok ilegal dalam patroli di perairan Muara Tami, Kota Jayapura, yang berbatasan dengan Papua Nugini (PNG) pada Sabtu (3/10) malam.

Penindakan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas perlintasan laut dari Jayapura menuju PNG yang membawa barang ilegal.

Sekitar pukul 22.36 WIT, Tim Patroli Laut Bea Cukai Jayapura mendapati sebuah longboat yang mencurigakan dan segera melakukan penghentian.

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Namun, saat didekati petugas, longboat justru berupaya melarikan diri.

Dalam pengejaran, salah seorang awak terlihat membuang sejumlah barang ke laut.

Petugas sempat memberikan peringatan, tetapi longboat terus melaju menuju perairan dangkal.

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Karena kondisi berkabut yang membatasi jarak pandang serta perairan yang semakin dangkal, pengejaran dihentikan.

Tak berhenti, petugas kemudian menyisir lokasi tempat barang dibuang dan menemukan tiga koli barang.

Tim Patroli Laut Bea Cukai Jayapura mengamankan 200 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter dan 6.800 batang rokok ilegal dalam patroli di perairan Muara Tami

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