Patroli Malam di Malang, Bea Cukai Gagalkan Peredaran 238 Ribu Batang Rokok Ilegal
jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang bersinergi dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Bea Cukai melaksanakan patroli darat dan pemantauan intensif jalur distribusi rokok ilegal di Kota Malang pada Selasa (27/01) malam.
Dalam operasi tersebut, tim gabungan berhasil menggagalkan peredaran 238 ribu batang rokok ilegal.
Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores mengatakan di tengah kegiatan patroli, pihaknya menerima informasi intelijen mengenai adanya sarana pengangkut, berupa mobil penumpang berwarna silver yang diduga membawa rokok ilegal dan akan keluar dari wilayah Malang.
"Untuk menindaklanjuti informasi itu, kami segera melakukan penyusuran intensif di sejumlah jalur strategis, hingga akhirnya dapat menghentikan kendaraan target di sekitar Jalan Pintu Tol Malang, Madyopuro," ungkap Johan dalam keterangannya, Jumat (6/2).
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan kendaraan tersebut mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek, antara lain Joss Mild, SB, dan Sinar Gunung Semeru, yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai.
Total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 11.900 bungkus atau setara dengan 238.000 batang rokok ilegal.
Atas penindakan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp 177.548.000, dengan total perkiraan nilai barang sebesar Rp353.430.000.
"Kerugian negara sebesar Rp 177.548.000 setara dengan nilai pembagian bantuan langsung tunai untuk 295 pekerja pabrik rokok di Kabupaten tahun 2025," kata Johan.
Tim gabungan Bea Cukai menggagalkan peredaran 238 ribu batang rokok ilegal saat menggelar patroli malam di Malang
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penyelundupan 231.130 Ekor Benih Bening Lobster Digagalkan, Bravo, Bea Cukai Batam!
- Bea Cukai Malang Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal dalam Karung Kompos, Nilainya Fantastis!
- Bantu Warga Terdampak Banjir di Pekalongan, Bea Cukai Tegal Salurkan Bantuan Sembako
- PNS Sontoloyo, Terima Suap dan Gratifikasi Rp 40,5 M demi Loloskan Barang Ilegal
- Bos PT Blueray John Field Pemberi Jatah Bulanan ke Oknum Bea Cukai Kabur dari OTT KPK
- Tingkatkan Pengawasan di Berbagai Daerah, Bea Cukai Perkuat Sinergi Lintas Instansi