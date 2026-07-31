Patroli Malam Polsek Bayung Lencir Sasar Kilang Ilegal, 4 Orang Ditangkap

jpnn.com - Aktivitas penyulingan minyak ilegal kembali menjadi sasaran penindakan aparat kepolisian di Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam patroli malam yang digelar di Kecamatan Bayung Lencir, polisi menemukan dua lokasi illegal refinery (kilang ilegal) dan mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.

Penindakan dilakukan jajaran Polsek Bayung Lencir pada Rabu (29/7/2026) sekitar pukul 23.30 WIB. Patroli dipimpin langsung oleh Kapolsek Bayung Lencir AKP Kosim bersama Kanit Reskrim Ipda Heri Fita dan sejumlah personel.

Petugas menyisir kawasan Dusun Berdikari, Desa Suka Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Dari hasil patroli, polisi menemukan dua lokasi yang diduga digunakan untuk melakukan penyulingan minyak mentah secara ilegal.

Di lokasi pertama, petugas mendapati tempat penyulingan yang diduga milik AG yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Namun, kedatangan petugas diketahui para pelaku hingga mereka melarikan diri.

Polisi kemudian melanjutkan penyisiran ke lokasi kedua yang diduga milik IM, yang juga berstatus DPO. Berbeda dengan lokasi pertama, aktivitas penyulingan minyak mentah ilegal masih berlangsung ketika petugas tiba.

Dalam penindakan di lokasi kedua tersebut, empat orang berhasil diamankan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang ditemukan dari kedua lokasi untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut.

Kasat Reskrim Polres Muba AKP M. Wahyudi mengungkapkan, penindakan terhadap illegal refinery merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional.