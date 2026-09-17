Patuh Putusan MK, PAN Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyebutkan partainya menolak jambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT) naik dari angka saat ini sekitar empat persen.
"PAN berkeberatan jika PT naik lebih dari empat persen," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (17/9).
Dia mengatakan sikap PAN yang menolak kenaikan ambang batas bukan karena khawatir tidak lolos ke DPR pada pemilu mendatang.
"Sejak Pemilu 1999 sampai 2024, PAN terbukti selalu lolos ke Senayan," ujar Viva Yoga.
Dia menyebutkan PAN menolak kenaikan PT karena cenderung bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bomor 116/PUU-XXI/2023.
Viva Yoga menyatakan putusan MK itu memberikan perintah konstitusional bersyarat bagi pembentuk UU melakukan perubahan aturan terkait PT sebelum Pemilu 2029.
"Hal ini artinya pembentuk UU memang diberi ruang legislasi karena bersifat open legal policy," ujarnya.
Viva Yoga mengatakan MK dalam putusan mensyaratkan perubahan PT dilakukan dengan memperhatikan aspek keterwakilan politik, nilai proporsionalitas, kedaulatan rakyat, hingga keadilan pemilu.
Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut partainya menolak ambang batas parlemen naik dari angka saat ini sekitar empat persen.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tolak Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Partai Buruh Cs Usulkan Angka Sebegini
- PAN Tolak Ambang Batas Parlemen Naik di Atas 4 Persen
- Ada Parpol Terang-terangan Menolak Ambang Batas Parlemen di Atas 4%
- Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen di Atas 4 Persen, PAN: Bertentangan dengan Putusan MK
- Ketum Partai Pemerintah Bertemu, Gerindra Setuju Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen
- Bung Komar: 5 Persen Jadi Angka Ideal Ambang Batas Parlemen