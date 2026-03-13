Patuhi SE Mendagri, Budi Rustandi Pastikan Tetap Siaga di Kota Serang Saat Idulfitri
jpnn.com - Wali Kota Serang Budi Rustandi memastikan tetap siap siaga selama momentum libur Idulfitri 1447 Hijriah.
Keputusan itu untuk menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhamad Tito Karnavian Nomor 000.2.3/1171/SJ tertanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri Selama Libur Idulfitri 1447 Hijriah.
Budi mengatakan dirinya bersama keluarga tidak memiliki rencana bepergian selama Idulfitri baik ke luar kota maupun luar negeri.
"Momentum Idulfitri justru bagi saya menjadi waktu yang tepat untuk lebih dekat dengan masyarakat," ucap Budi, Jumat (13/3).
"Sehari-hari saja saya dari pagi sampai malam berada di Kota Serang. Jadi, tidak ada keinginan untuk pergi ke luar kota atau ke luar negeri," sambung dia.
Selain menyampaikan komitmen tersebut, Budi menyatakan saat momentum Idulfitri tidak akan menggelar open house atau kata lain membuka rumah.
Dia mengatakan akan memilih pendekatan yang berbeda dari tradisi tahunan sejumlah kepala daerah pada biasanya.
"Tidak ada open house. Justru, saya akan berkunjung ke warga saat momentum Idulfitri," ujarnya.
