Paul Munster Sebut Aktor Utama Kemenangan Bhayangkara atas Persija, Bintang Besar

jpnn.com - BANDARLAMPUNG - Bhayangkara Presisi Lampung FC menang atas Persija Jakarta dengan skor 3-2 pada lanjutan BRI Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandarlampung, Minggu (5/4/2026).

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster memuji Moussa Sidebe sebagai bintang besar seusai mencetak dua gol yang membuat timnya menang dramatis.

"Sudah saya kira Sidibe akan bermain baik dan ia memiliki kualitas. Sidibe bagus dan bintang besar. Ini adalah laga besar baginya," kata Pelatih Bhayangkara tersebut di Bandarlampung, Minggu.

Namun begitu, ia mengatakan bahwa Bhayangkara tidak hanya mengandalkan Moussa Sidebe, tetapi seluruh pemain dalam tim yang telah bekerja keras untuk memenangi setiap pertandingannya.

"Saya juga apresiasi Dendy Sulistyawan yang mencetak gol melalui tendangan bebas. Gol tendangan ini memang sering kami ulang setiap latihan," kata dia.

Paul Munster mengatakan bahwa melawan Persija Jakarta bukanlah pertandingan yang mudah karena mereka adalah tim yang kuat dan sulit.

"Hal itu terbukti di awal babak pertama kami dikejutkan gol cepat yang tidak diharapkan, tetapi kami terus berproses untuk memenangkan pertandingan ini," kata dia.

Menurutnya, pada pertandingan sulit melawan Persija Jakarta mental pemain menjadi kunci kemenangan.