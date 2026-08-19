Paul Pogba dan AS Monaco Sepakat Mengakhiri Kerja Sama

jpnn.com - JAKARTA - Paul Pogba berpisah dengan AS Monaco. Kedua belah pihak telah mengakhiri kontrak kerja sama berdasarkan kesepakatan bersama.

"Klub dan gelandang Prancis bersama-sama mengumumkan berakhirnya kontrak yang dimulai pada pramusim 2025," sebut AS Monaco dikutip dari laman resmi mereka, Rabu (19/8).

Sebenarnya, kontrak Pogba dengan AS Monaco masih berakhir Juni 2027.

Namun, Pogba dan AS Monaco memutuskan berpisah setelah menilai target yang ditetapkan ketika pemain berusia 33 tahun itu bergabung belum sepenuhnya tercapai.

Pogba diketahui kesulitan kembali ke performa terbaiknya setelah menjalani hukuman larangan bermain akibat kasus doping.

Sanksi tersebut membuat mantan pemain Manchester United dan Juventus itu absen dari lapangan selama lebih dari dua tahun.

Selama memperkuat Monaco, Pogba hanya mencatatkan enam penampilan, dengan satu di antaranya sebagai starter.

Pogba saat ini masih menjalani pemulihan cedera paha setelah sebelumnya baru kembali dari masalah pada lututnya.