Paula Verhoeven Mengaku Tidak Punya Hubungan dengan Hanania Group

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Paula Verhoeven mengaku tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pihak Hanania Group, travel umrah yang terlibat kasus penipuan.

Hal tersebut disampaikannya setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus Hanania Group di Polda Metro Jaya pada Kamis (11/6).

Dalam pemeriksaan tersebut, Paula Verhoeven dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik.

?"Saya datang atas panggilan dari pihak kepolisian. Sebagai warga negara yang patuh, saya datang ke sini. Tadi ada sekitar 30-an pertanyaan ya," kata Paula Verhoeven dilansir Antara.

Mantan istri Baim Wong itu menyatakan bahwa keterkaitannya dengan pihak Hanania Group hanya lewat pihak ketiga.

Adapun Paula Verhoeven mengeklaim diundang oleh program televisi swasta untuk berangkat umrah pada akhir tahun lalu.

?"Sebenarnya, saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi, keberangkatan saya umrah waktu itu, September 2024, saya diajak oleh sebuah program TV. Jadi, sebagai narasumber dan talent di sana," bebernya.

Menurut Paula Verhoeven, program televisi tersebutlah yang menjalin kerja sama dengan Hanania Group.