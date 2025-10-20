Paus Merah Muda Raksasa Keliling Indonesia, Ternyata Terbuat dari Sampah

jpnn.com - PAUS Paus raksasa berwarna merah muda belakangan menjadi buah bibir di kalangan pencinta seni.

Karya seni instalasi yang diberi nama Raga dan Runa itu milik seniman asal Bandung, Arkiv Vilmansa.

Karya ini bukan sekadar instalasi visual yang megah, tetapi juga membawa pesan lingkungan yang mendalam, mengingatkan manusia untuk kembali peduli terhadap alam.

Arkiv menjelaskan, karya paus bernama Widya Segara lahir dari proyek Media Segara Project. Ini adalah sebuah inisiatif yang berangkat dari isu lingkungan, khususnya permasalahan sampah plastik di Bali.

“Paus ini kami buat dari bahan plastik PVC, karena punya fleksibilitas tinggi dan bisa dibawa keliling. Paus ini sudah dibawa ke Bali, Galeri Nasional (Galnas), lalu ke Bandung Desin Biennale, dan sekarang ke Pasar Seni ITB,” kata Arkiv saat ditemui di Bandung, Senin (20/10).

Menurutnya, penggunaan materil PVC bukan tanpa alasan. Selain lebih ringan dan mudah dipindahkan, material tersebut juga dipilih karena dapat didaur ulang setelah pameran usai.

Arkiv menyebut, Widya Segara memang dirancang dengan konsep zero waste.