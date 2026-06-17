Paviliun Taiwan Tampilkan Produk Kreatif-Teknologi AI di IIES 2026

jpnn.com, JAKARTA - Paviliun Taiwan akan tampil untuk pertama kalinya dalam ajang Indonesia Import & Export Branding Showcase (IIES) 2026 yang berlangsung pada 18–20 Juni 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City.

Mengusung tema “TAIWAN SELECT”, delegasi yang dikoordinasikan oleh Taiwan Creative Industry International Association ini membawa berbagai produk unggulan dari sektor budaya kreatif, gaya hidup, hingga teknologi pintar.

Di sektor produk kreatif, Rider Enterprise CO., LTD. menampilkan keahlian manufaktur produk kulit yang telah berpengalaman lebih dari 80 tahun. Perusahaan ini memproduksi berbagai aksesori kulit seperti sabuk, tas tangan, dompet, hingga produk OEM dan ODM untuk merek internasional.

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Rider juga membawa merek miliknya, Sleepyville Critters, yang dikenal melalui koleksi tas karakter hasil kolaborasi dengan berbagai kreator dan lisensi populer.

Original Tainan Creative Cultural Workshop menghadirkan produk budaya yang mengangkat warisan masyarakat adat Taiwan. Produk-produknya memadukan teknik tenun tradisional Suku Amis dengan elemen modern seperti manik-manik kaca, kristal, dan lembaran emas sehingga menghasilkan kerajinan yang menggabungkan nilai budaya dengan estetika kontemporer.

Sementara itu, By Young Creative CO., LTD. melalui merek BuYoung memamerkan kain multifungsi bermotif yang seluruhnya diproduksi di Taiwan.

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Produk tersebut menggabungkan unsur budaya lokal, karya desainer, serta lisensi karakter internasional yang mencerminkan kreativitas dan kekuatan industri desain Taiwan.

Dari sektor makanan dan minuman, CAOLY Industrial CO., LTD. memperkenalkan Mingjiao Tea House yang menawarkan teh oolong pegunungan tinggi khas Taiwan. Berawal dari usaha teh yang berdiri sejak 1936, perusahaan ini mengedepankan proses produksi tradisional yang dipadukan dengan sistem ketertelusuran produk guna menjamin kualitas dan meningkatkan kepercayaan konsumen.