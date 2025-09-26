PAW Expo 2026 Bakal Digelar di NICE, PIK Mantapkan Citra Pet-friendly
jpnn.com, JAKARTA UTARA - Pantai Indah Kapuk (PIK) kembali menegaskan komitmennya untuk menjadi kawasan hunian sekaligus destinasi wisata yang ramah hewan. Komitmen itu ditunjukkan dengan dukungannya untuk pameran Pet Adventure Wonderland (PAW Expo) 2026 pada 9-12 April tahun depan.
PAW Expo 2026 akan digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK2. Melalui PIK Tourism Board, pengembang properti ternama itu mendukung penyelenggaraan ekshibisi yang menjadi langkah strategis untuk memperkuat identitasnya sebagai kawasan destinasi pet-friendly terkemuka di Indonesia itu.
Dukungan tersebut diumumkan dalam konferensi pers pada Rabu lalu (23/9) di Black Owl, PIK. Kegiatan itu dihadiri lebih dari 200 peserta dari kalangan media, komunitas pencinta hewan, hingga mitra industri.
Taklimat media itu diawali dengan gelar wicara atau talk show interaktif bersama para praktisi dan pelaku industri hewan peliharaan, antara lain, Stefanus Andy (pendiri Pet Adventure Wonderland), Damon Rizki (direktur PT Royal Aneka Fauna), Tono Raharja (CEO PT Menaravisi Commerce), Ryan Adrian (Managing Director NICE), dan Fenny Maria (Head of Tourism Development Agung Sedayu Group).
Dalam kesempatan itu, Fenny menyatakan keberadaan hewan peliharaan kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga modern. Menurut dia, hewan peliharaan layak mendapatkan ruang yang nyaman dan ramah di tengah kota.
“Melalui dukungan kami terhadap PAW Expo 2026, PIK ingin menunjukkan komitmen menghadirkan fasilitas, ruang terbuka, dan destinasi yang mendukung kesejahteraan hewan peliharaan,” ucapnya.
Hal serupa juga disampaikan Stefanus Andy. Dia menyebut PIK memiliki potensi besar untuk menjadi pionir kawasan pet-friendly di Indonesia.
Stefanus pun mengharapkan kolaborasi itu bisa menginspirasi kawasan lain agar makin ramah terhadap hewan.
PIK mendukung penyelenggaraan PAW Expo 2026 di NICE pada 9-12 April tahun depan.
