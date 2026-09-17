Pawang yang Tertimpa Gajah di Lembang Park Mengalami Dislokasi Tulang
jpnn.com, BANDUNG BARAT - Media sosial diramaikan dengan video yang memperlihatkan seorang pawang atau mahout yang tertimpa gajah di Lembang Park & Zoo, Kabupaten Bandung Barat.
Dalam video yang diunggah di media sosial, terlihat seorang pawang berada dalam lilitan belalai gajah.
Tak berselang lama, salah satu kaki gajah terlihat terperosok ke dalam tanah hingga membuat binatang tersebut hilang keseimbangan.
Gajah itu kemudian tampak tersungkur hingga menimpa pawang yang terlilit belalai. Pawang tersebut terlihat meringis kesakitan sembari mengangkat tangan.
Kasi Humas Polres Cimahi Iptu Gofur Supangkat menginformasikan bahwa pawang tertimpa gajah di Lembang Park & Zoo itu terjadi pada Minggu (13/9/2026) siang.
"Itu kejadian hari Minggu sekitar jam 1 siang, saat pertunjukan atau presentasi dan edukasi gajah Sumatra," kata Gofur saat dikonfirmasi, Kamis (17/9).
Petugas dari Polsek Cisarua telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan keterangan terkait peristiwa tersebut.
Berdasarkan keteranga saksi, peristiwa itu terjadi karena salah satu kaki gajah tersandung kemudian terperosok ke dalam tanah yang gembur.
Begini kondisi terkini mahout atau pawang yang tertimpa gajah dalam sebuah atraksi di Lembang Park & Zoo, Bandung Barat.
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