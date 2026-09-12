Pawfect Style Match, Ajang Adu Kreativitas Desain Fesyen untuk Hewan Peliharaan

jpnn.com, JAKARTA - Industri hewan peliharaan di Indonesia terus berkembang seiring tren pet humanization yang menempatkan hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga.

Kondisi tersebut turut mendorong permintaan terhadap berbagai kebutuhan, termasuk produk fesyen untuk hewan peliharaan.

Melihat peluang itu, CLAWSET, brand fesyen dan gaya hidup hewan peliharaan asal Thailand, berkolaborasi dengan ESMOD Jakarta menghadirkan Pawfect Style Match. Kompetisi tersebut menjadi ajang desain pet fashion yang disebut pertama di Indonesia.

Country Manager PT Fashionwise Venue Indonesia, Greta Christina, mengatakan kolaborasi tersebut bertujuan mendorong kreativitas dan inovasi desainer muda sekaligus membuka peluang karier baru di industri pet lifestyle.

“Kami percaya pet fashion layak mendapatkan tingkat kreativitas, kualitas craftsmanship, dan perhatian terhadap detail yang sama seperti fashion untuk manusia. Melalui kolaborasi bersama ESMOD, kami ingin menginspirasi lebih banyak desainer muda untuk melihat besarnya potensi industri pet di Indonesia,” ujar Greta.

Pawfect Style Match dirancang sebagai program yang menghubungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri. Kegiatan diawali dengan lokakarya mengenai tren pet fashion global, karakteristik pakaian hewan peliharaan, hingga peluang bisnis di industri pet lifestyle.

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Mahasiswa ESMOD kemudian mengirimkan desain orisinal yang diseleksi menjadi 11 finalis. Para finalis mendapatkan pendampingan sebelum mempresentasikan konsep rancangan mereka di hadapan dewan juri.

Penilaian mencakup estetika, kenyamanan, keamanan, fungsi, kualitas pengerjaan, serta potensi desain untuk diproduksi secara komersial.