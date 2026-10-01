Pawhaus Usung Konsep Furnitur Ramah Hewan Peliharaan

jpnn.com, JAKARTA - Idemu, jenama custom furniture dan desain interior dari VIVERE Group, memperkenalkan Pawhaus, koleksi furnitur ramah hewan peliharaan yang dirancang dengan fungsi dan estetika interior rumah.

Peluncuran Pawhaus dilakukan seiring meningkatnya peran hewan peliharaan dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan penelitian TMG Research, lebih dari 70 persen rumah tangga di Indonesia memiliki hewan peliharaan, sehingga kebutuhan terhadap hunian yang nyaman dan ramah hewan turut berkembang.

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TMG Research juga mencatat 75 persen keluarga pemilik hewan peliharaan memilih kucing sebagai hewan pendamping di rumah.

Kondisi tersebut mendorong kebutuhan terhadap fasilitas yang dapat menunjang aktivitas hewan, seperti area makan, tempat beristirahat, rumah kucing, hingga ruang bermain.

Melalui Pawhaus, Idemu menghadirkan konsep furnitur yang menggabungkan kenyamanan hewan peliharaan, fungsi, dan desain interior.

Koleksi tersebut dirancang agar kebutuhan kucing untuk bermain, bereksplorasi, bersembunyi, dan beristirahat dapat terintegrasi dengan ruang hunian.

Pawhaus mengusung pendekatan Pet Comfort, Smart Function, dan Interior Design. Konsep tersebut memungkinkan furnitur untuk hewan peliharaan menjadi bagian dari desain rumah, bukan sekadar elemen tambahan yang berdiri terpisah dari furnitur utama.