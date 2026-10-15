PB ESI Perkuat Fondasi Organisasi Demi Mengukir Prestasi Esports

jpnn.com - Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) melantik kepengurusan baru periode 2026–2030. Langkah ini menjadi momentum penting dalam memperkuat fondasi dan tata kelola olahraga elektronik di tanah air.

Ketua Umum PB ESI periode 2026–2030 M. Herindra menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memajukan ekosistem esports nasional. Hal itu menjadi kunci utama dalam membangun fondasi olahraga digital yang kuat dan berkelanjutan.

"Esports bukan lagi urusan satu organisasi, tetapi kolaborasi bersama pemerintah, dunia olahraga, industri kreatif, dan ekosistem digital bangsa," kata Herindra di Hallf Pati Unus, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/226).

Herindra menyampaikan bahwa capaian esports Indonesia sejauh ini sangat membanggakan di berbagai ajang internasional. Momentum pelantikan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memanfaatkan potensi besar bonus demografi Indonesia.

"Pelantikan ini adalah awal tanggung jawab bersama untuk memastikan anak-anak muda Indonesia memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang dan meraih prestasi. Lebih dari 60% penduduk kita adalah generasi digital, dan mandat kami adalah mengubah potensi besar ini menjadi kekuatan yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia," tuturnya.

Guna mencapai sasaran tersebut, Herindra memaparkan pilar utama fokus kerja PB ESI ke depan. Program kerja ini mencakup pengembangan jalur prestasi berjenjang hingga penguatan ekosistem industri lokal.

Dia menyinggung pentingnya memperkuat daya dukung infrastruktur Esports Indonesia melalui jalur prestasi yang jelas dan pelatnas berkelanjutan, pembinaan berbasis sport science, perlindungan regulasi dan kontrak atlet, hingga menjaga integritas dari perjudian dan kecurangan.

"Kami juga mengajak kementerian terkait untuk mempermudah perizinan dan jaringan agar ekosistem berpihak pada talenta lokal," ujar Herindra.