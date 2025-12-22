menu
JPNN.com » Nasional » Hukum » PB HMI Desak Jaksa Agung Copot Kajari Medan, Soroti Hobi Off-road!

PB HMI Desak Jaksa Agung Copot Kajari Medan, Soroti Hobi Off-road!

PB HMI Desak Jaksa Agung Copot Kajari Medan, Soroti Hobi Off-road!
Jaksa Agung ST Burhanuddin. ANTARA/HO-Puspenkum Kejaksaan Agung

jpnn.com, JAKARTA - Wasekjend PB HMI Hasbi Alwi Silalahi mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Kota Medan Fajar Syah Putra.

Desakan ini disampaikan Hasbi mengingat penangkapan Jaksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

"Kita mendesak Jaksa Agung untuk segera bertindak untuk mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Kota Medan Fajar Syah Putra," kata dia.

Menurutnya, selama ini Kepala Kejaksaan Negeri Kota Medan tidak bekerja secara profesional. Di mana, sejumlah dugaan korupsi yang terjadi Kota Medan tak tersentuh oleh kejaksaan.

"Kita menduga bahwa Kejari Medan ini sengaja tutup mata, apalagi sejumlah dugaan telah terjadi, tapi Kejari Medan tak juga bertindak," jelasnya.

Bahkan, kata Hasbi, Kajari Medan Fajar Syah Putra hanya pandai menyalurkan hobinya off-road, tidak dalam bertindak sebagai jaksa.

"Itu Kajari Medan taunya hanya off-road saja, kalau disuruh kerja entah apa yang dikerjakannya, malu juga kita melihatnya," ucap Hasbi.

Karena hal tersebut, dirinya mendesak Jaksa Agung untuk bertindak tegas, mencopot pegawai Adhyaksa yang tidak becus bekerja.

Bahkan, kata Hasbi, Kajari Medan Fajar Syah Putra hanya pandai menyalurkan hobinya off-road, tidak dalam bertindak sebagai jaksa

