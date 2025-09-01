PB IKA PMII Berharap Presiden Prabowo Mengganti Pejabat

jpnn.com - JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (31/8) memberikan keterangan terkait kondisi Indonesia beberapa waktu terakhir.

Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) mendukung langkah Presiden Prabowo untuk menstabilkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

"Terutama mengganti pejabat publik politik dan pemerintahan yang tidak melaksanakan amanahnya dengan baik," ujar Ketua Umum PB IKA PMII Slamet Ariyadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/9).

Slamet Ariyadi mengatakan PB IKA PMII mengutuk keras tindakan represif aparat dan perbuatan anarkisme oknum yang tidak bertanggung jawab dalam berbagai aksi unjuk rasa.

PB IKA PMII, kata Ariyadi, juga meminta negara hadir memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dengan memberikan rasa aman, nyaman, dan damai, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan menjamin hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

"Kami juga meminta pemerintah mengambil inisiatif yang progresif dalam memfasilitasi terjadinya dialog yang aspiratif dan solutif," katanya.

Dia mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya alumni dan kader PMII di seluruh tanah air, untuk tetap menjaga situasi kondusif, kerukunan, persatuan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, menghormati hak asasi manusia, serta menolak segala bentuk kekerasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, Ariyadi mengajak seluruh pihak agar menyampaikan aspirasi dan kritik yang membangun berdasarkan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari tindakan provokatif dan anarkistis.