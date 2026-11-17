jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) Sultoni meminta seluruh pihak tidak membuat distorsi soal penentuan Wapres yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam sisa masa jabatan 2024-2029.

Menurut dia, berbagai pihak, termasuk kader Partai Gerindra, seharusnya memberikan ruang yang cukup kepada Prabowo untuk menentukan sosok yang dinilai paling tepat sebagai pendampingnya dalam menjalankan pemerintahan.

"Jangan membuat distorsi, termasuk dari kader Gerindra sendiri. Berikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk berpikir lebih jernih dan menentukan siapa yang paling tepat menjadi Wapres pendamping beliau di sisa masa jabatan 2024-2029 yang akan diusulkan kepada DPR," ujar Sultoni, pada Selasa (17/11).

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Sultoni menjelaskan munculnya berbagai nama yang disebut-sebut berpotensi menjadi calon Wapres berpotensi membentuk persepsi publik sebelum keputusan resmi dibuat.

Ada framing-framing tertentu yang sengaja dibangun untuk menguatkan nama tertentu sebagai calon Wapres.

Dia mengingatkan upaya membangun opini tersebut tidak hanya dilakukan melalui pernyataan politikus, tetapi juga dapat melibatkan pengamat maupun aktivis yang kemudian menyampaikan pandangan mengenai figur yang dianggap layak mendampingi Prabowo.

"PB KAMI melihat ada framing-framing tertentu terhadap nama-nama tertentu agar seolah-olah ada calon Wapres yang semakin menguat. Polanya bisa melalui politisi, pengamat, bahkan aktivis," kata dia.

Sultoni mengajak seluruh pihak untuk tidak ikut memperkeruh situasi dengan membangun spekulasi maupun mendorong nama tertentu kepada Presiden Prabowo.