PB Luluk Hadiyanto Panen Medali di Kejurkot Jakarta Selatan

jpnn.com - JAKARTA - Klub bulu tangkis PB Luluk Hadiyanto Jakarta Selatan menunjukkan kualitas pembinaan atlet mudanya.

Tampil di Pulau Intan Kejuaraan Kota Jakarta Selatan ke-57 Tahun 2026, klub tersebut meraih peringkat kedua dengan koleksi sembilan medali.

Ajang yang digelar Pengkot PBSI Jakarta Selatan dan mendapat dukungan dari PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi itu berlangsung sejak 24 Agustus 2026.

PB Luluk Hadiyanto mampu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan maksimal. Sejumlah atlet binaannya berhasil menembus partai-partai final dan menghasilkan tiga medali emas, tiga perak, dan tiga perunggu.

Perolehan tersebut menempatkan PB Luluk Hadiyanto di posisi kedua klasemen umum, di bawah Gideon Badminton Academy yang keluar sebagai juara umum.

Capaian ini sekaligus menjadi gambaran konsistensi PB Luluk Hadiyanto dalam membangun fondasi prestasi sejak usia muda.

Klub tidak hanya mengejar hasil pertandingan, tetapi juga berupaya mengembangkan kemampuan teknik, mental, serta pengalaman bertanding para atletnya.

"Pencapaian tiga emas, tiga perak, dan tiga perunggu ini merupakan buah dari kerja keras seluruh atlet, tim pelatih, serta dukungan penuh dari orang tua," ujar perwakilan manajemen PB Luluk Hadiyanto Jakarta Selatan.