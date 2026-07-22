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PB PASI Ungkap Peran Penting Dukungan MIND ID untuk Kemajuan Atletik Indonesia

PB PASI Ungkap Peran Penting Dukungan MIND ID untuk Kemajuan Atletik Indonesia
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Kolaborasi PB PASI da MIND sejak 2023 membuah hasil dengan 9 emas, 5 perak dan 6 perunggu yang diraih atletik Indonesia pada SEA Games Thailand 2025. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sembilan medali emas, lima perak, dan enam perunggu yang diraih atletik Indonesia pada SEA Games Thailand 2025 menjadi bukti prestasi olahraga dibangun melalui proses panjang yang jarang terlihat di podium.

Di balik setiap pencapaian, terdapat latihan yang konsisten, pembinaan yang berkelanjutan, serta dukungan dari berbagai pihak yang bersama-sama menciptakan ruang bagi atlet muda untuk berkembang.

PB PASI Ungkap Peran Penting Dukungan MIND ID untuk Kemajuan Atletik Indonesia

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Keberhasilan tersebut tidak lahir secara instan.

Dibutuhkan ekosistem yang mampu menjaga kesinambungan pembinaan, mulai dari pencarian bibit atlet, pengembangan kemampuan, hingga pendampingan agar para atlet dapat terus berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu kolaborasi yang mendukung upaya tersebut dijalankan oleh Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) bersama Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID sejak 2023.

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Melalui program pembinaan yang berkelanjutan, talenta muda dari berbagai daerah mendapatkan kesempatan untuk berlatih bersama pelatih nasional, mengikuti berbagai kompetisi, serta terus mengembangkan potensinya.

Hingga kini, program tersebut telah menjangkau lebih dari 4.000 atlet melalui 13 kejuaraan daerah.

Kolaborasi PB PASI da MIND sejak 2023 membuah hasil dengan 9 emas, 5 perak dan 6 perunggu yang diraih atletik Indonesia pada SEA Games Thailand 2025

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