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PB SEMMI Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Penyadapan Presiden

PB SEMMI Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Penyadapan Presiden
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Ketum PB SEMMI Achmad Donny bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mendukung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan pihak lainnya, serta mendorong penguatan perlindungan hutan dan pembatasan vape.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda bertajuk Ruang Demokrasi Publik di Gerakan Bhineka Nasional, Selasa (10/11) di Jakarta.

Dalam forum bertema "Negara Harus Berbenah: Indonesia Emas Hancur di Tangan Deep State" itu, Donny menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara harus menjadi perhatian serius.

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Oleh karena itu, Donny meminta Kapolri Suyudi mengusut persoalan tersebut secara profesional dan transparan.

"PB SEMMI mendukung Kapolri untuk mengusut tuntas persoalan ini hingga terungkap terang benderang," kata Donny.

Tak hanya itu, Donny juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk dugaan pembakaran lahan yang melibatkan korporasi.

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PB SEMMI turut menyatakan dukungan terhadap usulan pembentukan Divisi Polisi Hutan di lingkungan Kepolisian yang dapat memperkuat pengawasan terhadap kawasan hutan dan mencegah kerusakan alam.

Lebih lanjut PB SEMMI juga meminta pemerintah mempertimbangkan pelarangan vape atau rokok elektrik di Indonesia.

PM SEMMI mendukung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

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