PB SEMMI Tidak akan Turun ke Jalan Sepanjang Agustus 2026
jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menegaskan tidak akan turun ke jalan atau mengikuti aksi demonstrasi sepanjang Agustus 2026 yang berpotensi menciptakan kerawanan sosial maupun mendiskreditkan program prioritas pemerintah.
Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny mengatakan, hingga saat ini tidak ada instruksi dari PB SEMMI untuk menggelar maupun mengikuti aksi demonstrasi pada Agustus.
"Dalam waktu dekat ini kami tidak ada agenda turun ke jalan atau bergabung demonstrasi dengan kelompok lain. Tidak ada instruksi PB SEMMI untuk demo di Agustus ini," kata Donny kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/8).
Dia menegaskan apabila terdapat aksi yang mengatasnamakan organisasinya, kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan PB SEMMI.
Donny mengaku pihaknya memperoleh informasi mengenai adanya rencana aksi pada Agustus yang membawa isu terkait program prioritas pemerintah, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut dia, pihaknya menduga terdapat pihak-pihak yang ingin memanfaatkan aksi tersebut untuk mengganggu stabilitas sosial dan politik nasional.
"Indikatornya bisa dilihat dari banyaknya ajakan demo lewat media sosial dengan narasi hoaks. BGN diserang lewat isu korupsi BGN, padahal pelakunya sudah ditangkap," ujarnya.
Donny mengatakan PB SEMMI mendukung program MBG dan keberadaan BGN.
PB SEMMI menegaskan tidak akan turun ke jalan atau mengikuti aksi demonstrasi sepanjang Agustus 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- FMSS-Jakarta Bakal Berdemo di Depan Kantor Golkar, Minta Ini ke Bahlil
- Pimpinan Komisi XIII Duga Ada Dalang di Balik Konten Hoaks Demonstrasi
- 5 Berita Terpopuler: Pemda Tak Mampu Menggaji, Seruan Demo Besar PPPK & P3K PW Muncul, Puluhan Triliun Rupiah Disalurkan
- PB SEMMI Sebut Isu Pergantian Kapolri Digulirkan untuk Mengganggu Stabilitas Nasional
- Menko Polkam Tak Larang Demonstrasi, Asal Jangan Anarkistis
- Menko Polkam: Kondisi Keamanan Indonesia Sangat Mantap, Masih Terkendali