PBB dan Kesbangpol DKI Dorong Digitalisasi UMKM Lewat Aplikasi Bela Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi antara Pengusaha Bela Bangsa (PBB) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta menghadirkan solusi digital terintegrasi bagi pelaku usaha melalui aplikasi 'Bela Jakarta'.

Inisiatif dalam program Aksi Bela Negara ini ditujukan untuk mempercepat digitalisasi usaha, khususnya pelaku UMKM di Jakarta, dengan menghadirkan platform yang praktis, mudah diakses, dan ramah bagi berbagai skala bisnis.

Aplikasi Bela Jakarta ditawarkan secara gratis tanpa biaya bulanan, tanpa mark-up harga, serta tanpa potongan transaksi, sehingga memberikan keuntungan lebih bagi pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya.

Platform Bela Jakarta dirancang untuk menjangkau tiga segmentasi utama pelaku usaha agar dapat digunakan secara lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan bisnis masing-masing.

Segmentasi pertama adalah Bela Rasa Jakarta yang ditujukan bagi pelaku usaha kuliner menengah ke bawah, seperti pedagang kaki lima, warung kopi, dan usaha sejenis yang belum terjangkau sistem perpajakan.

Segmentasi kedua, Bela Selera Jakarta, menyasar pelaku usaha kuliner menengah ke atas seperti restoran, kafe, dan hotel yang telah terintegrasi dengan sistem perpajakan dan membutuhkan pengelolaan usaha lebih kompleks.

Sementara itu, Bela Usaha Jakarta diperuntukkan bagi pelaku usaha di luar sektor kuliner, mulai dari salon, layanan kesehatan, fesyen, properti, hingga jasa dan konsultan.

Aplikasi ini telah terintegrasi dengan sistem point of sale (POS) dan kiosk, yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh laporan keuangan secara lengkap, otomatis, dan real time.