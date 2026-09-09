PBB Kecam Serangan Antek Iran yang Menewaskan Warga Sipil Arab Saudi

jpnn.com, NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan penahanan diri serta mengecam serangkaian serangan terbaru yang dilakukan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi.

"Kami mengecam serangan lintas batas Houthi terhadap sejumlah lokasi di wilayah selatan Arab Saudi. Serangan-serangan ini berdampak pada warga sipil dan infrastruktur energi. Kami tentu sangat prihatin atas laporan mengenai jatuhnya korban sipil," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, Selasa (8/9).

PBB pun menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan mencegah eskalasi lebih lanjut.

Sebelumnya, pada hari yang sama, juru bicara koalisi internasional pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki, menyebutkan sedikitnya 73 orang terluka dalam serangan Houthi terhadap Arab Saudi.

Seiring kembali memanasnya konflik, Dujarric menyoroti kebutuhan kemanusiaan di seluruh Yaman masih sangat tinggi.

Dia juga mencatat dana yang terkumpul baru 438 juta dolar AS, dari total 2,2 miliar dolar AS yang dibutuhkan dalam permohonan bantuan PBB.

Situasi keamanan di Yaman memburuk dalam beberapa hari terakhir ketika Houthi yang disokong Iran terus bertempur melawan pasukan pemerintah yang diakui secara internasional, serta mendapat dukungan dari koalisi militer pimpinan Arab Saudi.

Konfrontasi antara Arab Saudi dan gerakan Houthi meningkat pada Juli setelah serangan terhadap bandara di Sanaa yang berada di bawah kendali Houthi.