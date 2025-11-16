PBB Puji Langkah Indonesia Mengimplementasikan Aksi Iklim
jpnn.com - Pemerintah Indonesia melakukan langkah penting di Konferensi Iklim Dunia (COP30) di Brasil setelah Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyerahkan dua dokumen penting kepada PBB, yakni NAP dan SNDC.
Kedua dokumen yang masih terdengar asing itu berisi rencana besar Indonesia untuk melawan perubahan iklim dan melindungi rakyat dari dampaknya.
National Adaptation Plan (NAP)/Rencana Adaptasi Nasional merupakan rencana 'tahan banting' dari bencana yang menjadi buku panduan siaga bencana iklim yang dirancang Indonesia.
"Isinya adalah strategi jangka panjang untuk membuat kita semua lebih 'tahan banting' terhadap cuaca ekstrem," kata Menteri Hanif dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (16/11/2025).
Dia menjelaskan bahwa NAP memastikan pemerintah fokus pada hal-hal penting yang terancam oleh perubahan iklim, seperti air bersih. Bagaimana agar masyarakat tidak kekurangan air saat musim kemarau panjang.
Kemudian, pangan. Bagaimana agar sawah dan kebun tetap panen meskipun cuaca tidak menentu. Bidang kesehatan, bagaimana mencegah penyakit yang muncul akibat perubahan iklim.
"Infrastruktur, bagaimana membangun jalan, jembatan, dan rumah yang kuat menghadapi banjir atau badai," ucapnya.
Menteri Hanif menegaskan bahwa NAP ini dibuat dengan melibatkan banyak pihak, termasuk kelompok yang paling rentan seperti penyandang disabilitas.
PBB dalam forum COP30 Brasil memuji langkah Indonesia mengimplementasikan aksi iklim yang dirancang melalui dua dokumen penting, yakni NAP dan SNDC.
