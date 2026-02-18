PBB Sebut Zionis Israel Menghalangi Operasi Kemanusiaan di Gaza

jpnn.com - NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan operasi kemanusiaan di Gaza terus menemui hambatan.

Menurut Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric, penjajah Zionis Israel terus menghalangi operasi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, meskipun gencatan senjata telah diberlakukan sejak Oktober 2025 lalu.

Dujarric menyampaikan bahwa para koleganya melaporkan operasi kemanusiaan di Gaza masih terus dihalangi.

"Rekan-rekan kami di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) telah melaporkan bahwa operasi kemanusiaan di Gaza terus menemui hambatan yang signifikan," katanya pada konferensi pers yang digelar di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.

Dia juga menjelaskan bahwa dari sekitar 50 inisiatif bantuan yang dikoordinasikan pada 6-11 Februari, "otoritas Israel hanya mengizinkan separuhnya untuk masuk" ke Gaza. (antara/jpnn)