menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Amerika » PBB Sebut Zionis Israel Menghalangi Operasi Kemanusiaan di Gaza

PBB Sebut Zionis Israel Menghalangi Operasi Kemanusiaan di Gaza

PBB Sebut Zionis Israel Menghalangi Operasi Kemanusiaan di Gaza
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi - Dampak kehancuran di Kota Gaza akibat serangan Zionis Israel. (ANTARA/Anadolu/py)

jpnn.com - NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan operasi kemanusiaan di Gaza terus menemui hambatan.

Menurut  Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric, penjajah Zionis Israel terus menghalangi operasi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, meskipun gencatan senjata telah diberlakukan sejak Oktober 2025 lalu.

Dujarric menyampaikan bahwa para koleganya melaporkan operasi kemanusiaan di Gaza masih terus dihalangi.

Baca Juga:

"Rekan-rekan kami di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) telah melaporkan bahwa operasi kemanusiaan di Gaza terus menemui hambatan yang signifikan," katanya pada konferensi pers yang digelar di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.

Dia juga menjelaskan bahwa dari sekitar 50 inisiatif bantuan yang dikoordinasikan pada 6-11 Februari, "otoritas Israel hanya mengizinkan separuhnya untuk masuk" ke Gaza. (antara/jpnn)

PBB mengungkap bahwa Zionis Israel terus menghalangi operasi kemanusiaan di Gaza meski gencatan senjata sudah diberlakukan sejak Oktober.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI