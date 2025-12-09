PBESI Berharap Kontingen Esports Indonesia Pertahankan Predikat Juara Umum

jpnn.com, JAKARTA - Federasi Esports Indonesia (PBESI) melepas atlet yang akan berlaga pada ajang SEA Games 2025.

Ketua Harian PBESI Bambang Sunarwibowo memimpin langsung acara pelepasan di Jakarta, Selasa (9/12).

Alumni Akpol 1988 itu berharap kontingen Esports Indonesia bisa mempertahankan raihan apik di SEA Games 2023 dengan meraih gelar juara umum.

Tercatat di Kamboja wakil Merah Putih mampu menyumbangkan lima medali dengan perincian tiga emas dan dua perak.

“Hari ini kami melepas para Atlet terbaik bangsa untuk mengemban tugas mulia, yaitu mengharumkan nama Indonesia di SEA Games 2025.”

“Tugas kalian adalah menjaga martabat Indonesia dengan mempertahankan gelar Juara Umum Esports,” ujar pria kelahiran 24 Mei 1966 itu.

Pada ajang SEA Games 2025 tercatat kontingen Esports Indonesia akan tampil di empat nomor yaitu Mobile Legends: Bang-Bang (MLBB), Free Fire, FC Online, serta pertandingan eksibisi nomor Magic Chess Go Go.

Menarik ditunggu kiprah tim esports Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2025.