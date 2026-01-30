menu
PBNU Bakal Gelar Peringatan Harlah ke-100, Undang Presiden Prabowo
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di kantornya, Jakarta, Jumat (30/1). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dan jajaran menteri di Kabinet Merah Putih diundang hadir ke puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-100 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1).

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyebut Prabowo dan sejumlah menteri menyatakan hadir setelah diundang ke puncak peringatan Harlah ke-100. 

“Insyaallah semuanya akan hadir,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (30/1).

Gus Yahya menuturkan PBNU juga mengundang duta besar negara sahabat saat puncak peringatan Harlah ke-100.

Dia mengatakan seluruh pimpinan dan organisasi dari NU juga akan hadir ke acara yang diprediksi dihadiri delapan sampai sepuluh ribu peserta. 

“Segenap jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Tanfidziyah, Syuriyah, lembaga-lembaga, Mustasyar, A’wan, dan juga akan hadir seluruh badan-badan otonom yang ada, Muslimat, Fatayat, Ansor, dan lain sebagainya,” ucap Gus Yahya.

Sebelum puncak peringatan, NU juga sempat menggelar peringatan harlah ke-100 tahun di Sidoarjo, Jawa Timur, pada 2023 lalu.

“Beberapa waktu yang lalu kami sudah selenggarakan peringatan hari lahir satu abad Nahdlatul Ulama menurut kalender Hijriah di Sidoarjo pada tanggal 16 Rajab 1444,” kata Gus Yahya. (ast/jpnn)


Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyebut Presiden Prabowo menyatakan hadir dalam puncak peringatan Harlah ke-100.


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Aristo Setiawan

