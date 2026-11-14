PBNU Dorong Pembentukan TGPF Usut Kerusuhan Yogyakarta

jpnn.com - YOGYAKARTA - Satu dari 34 orang a'wan PBNU 2026-2031 KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) mengungkapkan keprihatinannya terhadap penangkapan ratusan orang buntut dari kericuhan demonstrasi di Yogyakarta pada 10-11 November 2026.

Gus Salam pun menyayangkan penangkapan itu terjadi di saat situasi politik dan ekonomi nasional sedang kurang sehat.

"Sedih, prihatin. Memang, di negara-negara Eropa sudah banyak aksi massa berujung kekacauan dan stabilitas sosial. Janganlah itu sampai merembet ke Indonesia," katanya.

"Semuanya harus menjaga kewarasan bernegara. Tetap kritis dan berani menyuarakan kebijakan yang tidak pro rakyat, tetapi paham situasi, agar tidak terjebak pada situasi yang justru dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menambah kacau negara,” imbuh Gus Salam.

Menurut Gus Salam, pengerahan aparat keamanan untuk mengendalikan massa aksi harus tunduk pada prinsip legalitas, bertindak atas dasar hukum, proporsional, profesional, dan terukur.

"Adanya ratusan personel TNI dalam menangani unjuk rasa di Yogyakarta justru memicu reaksi negatif massa, yang menuntut TNI kembali ke barak. Situasinya menjadi sensitif," kata Gus Salam.

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Dia menangkap adanya kekhawatiran publik bahwa haknya menyatakan pendapat di muka umum terancam.

"Itu tidak sehat dalam sistem bernegara," katanya.