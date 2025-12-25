PBNU Gelar Doa untuk Negeri Sikapi Bencana di Sejumlah Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan sejumlah daerah lainnya menggerakkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menggelar acara bertajuk Doa untuk Negeri di Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari, Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat, 26 Desember 2025.

Doa untuk Negeri digagas oleh KH Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah dan Irfan Asy'ari Sudirman Wahid yang akrab dipanggil Gus Ipang Wahid.

Ipang Wahid mengatakan Doa untuk Negeri merupakan ikhtiar batin sekaligus bentuk kepedulian PBNU terhadap para korban bencana alam di berbagai daerah. Menurutnya, musibah yang terjadi menjadi pengingat pentingnya solidaritas, empati, dan gotong royong seluruh elemen bangsa.

“Doa untuk negeri ini kami niatkan sebagai ungkapan duka sekaligus harapan agar para korban diberi kekuatan, para relawan dilindungi, dan persatuan bangsa Indonesia tetap terjaga di tengah berbagai bencana,” kata sosok yang akrab dipanggil Ipang Wahid tersebut.

Doa untuk Negeri bakal dihadiri para masyayikh, romo kyai, dan sejumlah pengurus PBNU. Bahkan, dua pengurus PBNU yang kini sedang dalam perbedaan “pandangan” terkait kepengurusan PBNU juga dijadwalkan hadir. Yakni, Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Ipang Wahid mengatakan, pimpinan Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar atau Gus Kautsar juga bakal datang demi demi ikut memanjatkan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan mendoakan para korban bencana alam di berbagai daerah.

Sejumlah pengurus PBNU lainnya juga ikut hadir. Yakni, Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar, Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Tokoh-tokoh NU lain pun dijadwalkan datang. Antara lain Habib Zaidan dan KH Imam Jazuli.

Meski dihadiri dua kubu yang sedang berseberangan, Ipang Wahid menegaskan bahwa Doa untuk Negeri tidak berkaitan dengan konflik tersebut. “Ini doa bersama tidak ada hubungannya dengan dinamika organisasi yg sedang terjadi. Ini murni gerakan moral untuk mendoakan banyaknya bencana yang sedang terjadi,” kata Ipang Wahid.