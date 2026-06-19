PBOC Siap Percepat Proses Panda Bond, Menkeu Sebut Kepercayaan China ke Indonesia Kuat
jpnn.com, JAKARTA - Penerbitan Panda Bond Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan People's Bank of China (PBOC) atau Bank Sentral China.
Selama dua hari kunjungan ke China, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan untuk memperluas akses pembiayaan serta memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.
Menkeu mengungkapkan hasil pertemuan strategis dengan Kementerian Keuangan China, PBOC, AIIB, dan para investor berjalan cukup baik.
"Dukungan yang diberikan kepada Indonesia sangat kuat," ujar Menkeu di Beijing, dikutip Jumat (19/6).
Menkeu menjelaskan Kementerian Keuangan China maupun PBOC menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung proses penerbitan surat utang tersebut.
Dia bahkan menyatakan PBOC akan memberikan akses percepatan untuk penerbitan Panda Bond.
"Mereka menyampaikan bahwa begitu dokumen pengajuan resmi masuk, prosesnya akan segera dipercepat," tuturnya.
Menkeu menambahkan dukungan yang diberikan China mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Penerbitan Panda Bond Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan People's Bank of China (PBOC) atau Bank Sentral China.
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