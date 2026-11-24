jpnn.com, RIAU - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menerima Surat Keputusan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971/2026 terkait pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Provinsi Riau.

Saat ini, perusahaan tengah melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap dasar dan pertimbangan pencabutan izin sebagaimana tercantum dalam keputusan tersebut.

Manajemen RAPP menyampaikan keputusan ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi sekitar 41.000 karyawan beserta keluarga mereka, serta ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem operasional perusahaan.

"Kami memahami keputusan ini menimbulkan keresahan bagi karyawan, keluarga mereka, serta para pelaku UMKM yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasok dan kegiatan operasional perusahaan. Kami juga mengkhawatirkan dampak yang mungkin timbul terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau," ujar Manajemen RAPP.

Sebagai perusahaan yang berorientasi ekspor, RAPP selama ini turut berkontribusi terhadap penerimaan devisa negara, penciptaan lapangan kerja, serta aktivitas ekonomi melalui rantai pasok yang melibatkan berbagai sektor usaha.

RAPP meyakini pengelolaan konsesi hutan tanaman industri seluas 338.536 hektare selama ini telah dilaksanakan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

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Perusahaan juga menyatakan telah menerapkan berbagai praktik terbaik dalam operasional dan pengelolaan hutan, termasuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan gambut, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), RAPP menyatakan telah menerapkan kebijakan Tanpa Bakar (No Burn Policy) sejak 1993.