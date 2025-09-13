PBPI Jakarta Berharap Liga Padel 2025 Dicontoh Daerah Lain

jpnn.com - Jakarta mendapatkan kehormatan untuk perdana menggelar turnamen padel dengan standar internasional di Indonesia melalui Liga Padel 2025.

Pengurus Besar Padel Indonesia (PBPI) Jakarta, Gino Korompis mengungkapkan bahwa pihaknya mencoba untuk membuat standar berbeda dengan turnamen padel level amatir lainnya.

Diharapkan dengan sistem baru yang dikenalkan ke depannya daerah lain juga bisa ikut mengimplementasikan.

“Kami mencoba lebih konsisten dengan tidak mengubah pasangan bertanding. Beberapa sistem digital dilakukan sehingga semua proses mulai pendaftaran, jadwal pertandingan, hingga pencatatan skor,” ungkap pendiri BNB Terogong itu.

Alumni Boston College Carroll School of Management itu ingin membuat sistem padel di Jakarta jauh lebih baik.

Terlebih olahraga tersebut tengah digandrungi anak muda sehingga pertumbuhannya pesat di Indonesia.

“Semoga dengan adanya event ini kami berharap semakin banyak orang yang tertarik, ikut serta, dan akhirnya membangun ekosistem yang kuat dari akar rumput hingga tingkat profesional,” imbuh Gino.

Liga Padel edisi perdana ini mendapatkan dukungan dari Bank BRI serta Metro Tennis.